Il parco del Girfalco. Uno dei simboli cittadini pronto a rifarsi il trucco. Ecco il progetto

È il cuore più bello e alto della città, un giardino che tutti i fermani amano. Non c’è nessuno che possa dire di non avere ricordi legati al parco del Girfalco, un luogo che a breve avrà un nuovo aspetto grazie ad un finanziamento Iti Urbano 2. La Giunta ha approvato il progetto di fattibilità sulla riqualificazione del Girfalco, principale luogo identitario della città di Fermo, caratterizzato dalla presenza della Cattedrale.

Si tratta di una delle prime azioni che fanno parte del programma di interventi contemplato nel bando Iti Urbani 2021-2027, per supportare le strategie territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane. In particolare, il progetto di fattibilità prevede in prima battuta una riqualificazione ambientale con interventi sull’area verde con un milione e 200 mila euro, cui seguiranno altre azioni che riqualificheranno complessivamente l’intero Girfalco.

"Questa riqualificazione è uno di quei lavori che sono fortemente simbolici rispetto alla città," spiega il sindaco Paolo Calcinaro, "che accompagnerà l’opera attesa dell’ascensore che da via Mazzini porterà al Girfalco: il primo obiettivo sarà quella di riqualificare la parte verde, alberata, per riportarla ai fasti di un tempo, i vialetti interni, riqualificare la bellezza del Girfalco. Si tratta di un’opera che sta andando avanti a livello progettuale e che abbiamo già finanziata".

L’assessore ai lavori pubblici Ingrid Luciani spiega che l’obiettivo di questo progetto di fattibilità è quello di andare ad intervenire in modo mirato su spazi e ambienti della città per migliorarne l’accoglienza, la qualità della vita, la vivibilità: "I lavori in questo primo step riguarderanno gli spazi verdi ed a seguire tutto ciò che sarà funzionale a riorganizzare il sistema di accessibilità pedonale: dunque opere pubbliche sempre più inserite in progettualità di Politiche Comunitarie e questo avviso pubblico ne è stata la testimonianza".

Diversamente dagli ITI Urbani 2024-2020 che in questi anni ha riguardato gli aspetti della formazione, dell’innovazione e del lavoro, in particolar modo di sostegno alla competitività e all’innovazione, concretizzatosi nella riqualificazione dell’ex mercato coperto, questo nuovo bando ha individuato la città capoluogo quale capofila di un’area urbana, composta anche da altri Comuni vicini, sulla base della presentazione di un dettagliato piano di strategia territoriale.

In particolare, alla Città di Fermo sono state riconosciute complessivamente per l’intero programma di azioni risorse per 5 milioni e 600 mila euro, per la realizzazione di interventi di riqualificazione, recupero, adeguamento, rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi, aree e luoghi pubblici con obiettivi di promozione sociale, culturale, turistica, mobilità sostenibile e inclusione. In cantieri altri progetti che vanno dal completamento della Ciclovia Ete vivo (da Calderaro a Fonte Fallera), alla rinaturalizzazione dell’area naturalistica di Marina Palmense, dal waterfront di Casabianca alla riqualificazione del piano terra di Palazzo Priori, al miglioramento dell’accessibilità alle spiagge per i disabili, agli eventi culturali e turistici.

Angelica Malvatani