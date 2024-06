Il parco di San Rocco abbandonato al degrado

"Inutile parlare di accoglienza turistica e vivibilità del paese, quando i fatti esprimono l’opposto". Sono le parole di Umberto Pistolesi, consigliere di maggioranza passato all’opposizione del Comune di Monterubbiano, che segnala (con documentazione) incuria e disordine al Parco San Rocco, ribadendo disinteresse da parte dell’amministrazione guidata da Meri Marziali, anche nella valorizzazione del territorio. "Dire che i bagni pubblici al Parco San Rocco sono sporchi non è abbastanza – dice Pistolesi – tutti possono vedere l’indecenza a cui si è arrivati nel tempo prolungato di mancata pulizia e attenzioni. Sangue, escrementi, e rifiuti a terra, che a fotografarli si prova vergogna. Eppure, il nostro Parco monumentale, avrebbe dovuto essere un biglietto di presentazione del paese". Oltre la condizione dei bagni pubblici che Pistolesi afferma di aver segnalato più volte all’ufficio tecnico del Comune, il consigliere fa riferimento alla scarsa manutenzione del verde e di tutta l’area del parco, tra cui la pericolosa incuria del campetto da calcio, molto richiesto da bambini e ragazzi. "La rete di protezione strappata da tempo e l’incuria, – dice – fanno del campetto un’area inutilizzabile e pericolosa per chiunque". Pistolesi, che da amministratore di maggioranza, alla fine del 2022 è passato all’opposizione anche su invito del sindaco Marziali, esprime piena amarezza per l’operato dell’amministrazione comunale. "Ho preferito sedere tra i banchi dell’opposizione per non essere complice di questo scempio – prosegue – perché nessuna comunità merita promesse non mantenute e tradimento di fiducia. Lo stesso disinteresse è valso per la stesura del libro su Monterubbiano, curata dall’ex monterubbianese Fabrizio Fabi, a cui il Comune non ha concesso neanche uno spazio per la presentazione al pubblico, accolta dal centro sociale don Lisi. Queste azioni non rientrano nel programma elettorale che condivisi nel 2019 – conclude Pistolesi – e denunciare i fatti a fronte di molto disagio, è tutto ciò che posso fare".

Paola Pieragostini