Il parco di via Verga è stato intitolato alle Vittime delle Foibe

Il parco pubblico di via Verga è stato intitolato alle ’Vittime delle Foibe’, una scelta precisa da parte dell’amministrazione comunale che ha deciso di dedicare questo spazio pubblico alla memoria di quegli italiani innocenti che furono perseguitati e uccisi solo per la loro identità nazionale. A fare da cornice a questo evento la presentazione del libro "La Foiba di Kremenar e l’eccidio della Colonna Gamucci" dell’autore Antonio Magagnino sempre a Monte Urano. Un momento di incontro e di riflessione che ha avuto il merito di far conoscere e approfondire in merito ad uno degli episodi drammatici di quel periodo storico, offrendo una riflessione sul tema.

Presenti alla cerimonia di intitolazione numerose autorità e rappresentanti istituzionali che non hanno voluto mancare ad un appuntamento così importante ed atteso dall’intera comunità. Oltre appunto ad Antonio Magagnino, erano presenti i vertici dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia con il Presidente Marche Sud Orazio Zanetti Monterubbianesi, il consigliere regionale Andrea Putzu, il consigliere provinciale e comunale Eleonora Ferracuti in rappresentanza della Provincia di Fermo oltre al primo cittadino Andrea Leoni e all’amministrazione comunale di Monte Urano, insieme al Comandante di Stazione Maresciallo Fabio Paradisi e i rappresentanti del Corpo dei Carabinieri e al gruppo Alpini e i reduci di tutte le guerre.

Iniziativa che ha avuto un ampio riscontro da parte della cittadinanza con l’amministrazione che ha sottolineato come questo momento rappresenti un passo importante nella riscoperta di una verità storica che merita di essere ricordata e tramandata alle future generazioni, verità fin troppo nascoste per tanti anni e solo di recente riemerse dall’oblio cui erano state rilegate.