Il parco diventa bosco: "Il nostro obiettivo è piantare 200 alberi"

Un bosco dedicato al respiro, un parco che diventi uno spazio condiviso e davvero vissuto dai fermani e non solo. E’ stato presentato ieri il progetto legato a Tedx Fermo, l’organizzazione no profit che diffonde idee di valore e coinvolge personalità di primo piano per creare una riflessione culturale profonda. Un’iniziativa legata al vivaio Nicole di Sant’Elpidio a Mare che per Tedx ha piantato i primi 80 arbusti e essenze destinati a valorizzare il parco del ruzzodromo, nello spazio dedicato al bike park gestito dalla 4Emme di Giovanni Cruciani. L’obiettivo è arrivare a piantare 200 alberi, per mitigare il consumo di co2 legato agli eventi del Tedx m anche contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici, dare un contributo al necessario abbassamento delle temperature: "Quello che vogliamo è restituire qualcosa di concreto alla nostra comunità di riferimento, spiega Velika Papiri, insieme a Giuseppe Visi anima dell’organizzazione, nei nostri eventi vogliamo diffondere idee di valore e in questo rientra alla perfezione la creazione di un parco del Respiro, una realtà ma anche un messaggio chiaro".

Ad aprire la giornata la musica del trio Il faro del Conservatorio Pergolesi, con Marica Baldoncini, Matteo Marcelliani e Micaela Mancinelli. Il sindaco Paolo Calcinaro e l’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi, con i colleghi Scarfini e Lanzidei, parlano della volontà di difendere un luogo di natura importante, dove sono stati fatti investimenti e progetti: "Il ruzzodromo e il bike park sono realtà a cui teniamo molto, c’è una grande partecipazione da parte dei fermani e non solo. Abbiamo sistemato un’area giochi, una fontanella, abbiamo stretto collaborazioni importanti, nella consapevolezza di quanto sia importante difendere e valorizzare ogni spazio di natura". Nicole Fulgoni, del vivaio, spiega che il contributo che si voleva dare come sponsor all’organizzazione del Tedx è stato interamente destinato agli alberi e alle essenze, sono stati scelti arbusti e essenze che siano assolutamente rispettosi della natura del luogo, della fascia mediterranea. L’obiettivo è seminare piante in grado di consumare co2 ma anche idee di valore, pensieri di cura e di valorizzazione dell’ambiente. Un’azienda vicina al territorio fermano, con il pensiero di spostare parte dell’attività proprio sul territorio della città. Presenti anche gli studenti dell’indirizzo agrario del Montani, a loro si consegna la missione di difendere e proteggere un ambiente sempre più fragile. Al parco è stato posto anche un cartello che racconta il parco Respiro, un’idea di futuro che ha le tonalità del verde acceso.

Angelica Malvatani