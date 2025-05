Il parco ritorna alla città. Villa Vitali riapre al pubblico: "Qui abbiamo i nostri ricordi"

Amavano la bellezza i conti Vitali, ne custodivano i colori e costruivano una storia che lungo viale Trento è iniziata nel 1860. Comincia oggi la nuova vita di quella che da allora è Villa Vitali, dal 1997 di proprietà del comune di Fermo e dei fermani tutti, restituita con un abito nuovo e profumato di primavera. C’era davvero il mondo intero alla riapertura del parco dopo i lavori di recupero, con 2 milioni e mezzo di euro del Pnrr spesi in fretta e bene, come sottolinea il sindaco Paolo Calcinaro: "Tutti noi abbiamo qui i nostri ricordi, oggi ho ritrovato qui la mia maestra, c’è il mondo della scuola, l’Isc Betti della dirigente Isidori, che qui condivide gli spazi, c’è il centro sociale. Il Pnrr è una sfida che bisogna saper cogliere, sono soldi che vanno spesi bene e in fretta e qui abbiamo fatto questo. Hanno lavorato qui progettisti anche giovani, abbiamo avuto il contributo di associazioni e tante realtà associative ed è bellissimo sapere di non essere soli". Il vicario del Prefetto, Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi ha ribadito l’importanza di custodire luoghi unici: "C’è la grande emozione di restituire un parco alla città, con amore. Le risorse del Pnrr vanno spese bene e nel rispetto dei tempi, qui ha funzionato alla perfezione e il risultato è stupefacente". Il presidente della Provincia Michele Ortenzi ha parlato di una giornata unica per un territorio che sa costruire e custodire: "Il comune di Fermo è l’esempio di come si possano raggiungere obiettivi importanti e catturare risorse e nello stesso tempo prendersi cura dell’ambiente. Papa Francesco ci ha ricordato l’importanza di stupirci sempre per quello che ci circonda, Villa Vitali ci aiuta a ricordare questo grande insegnamento". Ospite d’onore il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, che ha sottolineato l’identità dei territori che si riconosce nei luoghi storici e belli come Villa Vitali: "Noi forse siamo abituati alla bellezza della nostra regione, chi ci raggiunge sa invece emozionarsi davvero di fronte a quello che abbiamo e che dobbiamo custodire e consegnare alle nuove generazioni. Da parte nostra tutto l’impegno per valorizzare spazi unici come questo": il progettista, Paolo Santarelli, ha sottolineato la cura che c’è stata nel restauro, nel recuperare ogni aspetto del parco, moltiplicando le essenze piantate e dunque i colori ma anche rispettando l’identità profonda della villa. Ci sono anche spazi per la formazione, luoghi che si copriranno di fuori, profumi ovunque e una storia che arriva dalla fine dell’800. All’attore Stefano De Bernardin il compito di portare le parole di Shakespeare nel nuovo parco che è da sempre cornice di un festival estivo proprio dedicato al bardo, i dolci arrivano dal centro sociale, tutti insieme si restituisce vita ad un parco che resterà aperto fino alle 22, a mostrare anche una illuminazione speciale, per colpire il cuore dei fermani, chiamati a prendersi cura del loro giardino.

Angelica Malvatani