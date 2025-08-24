Il parroco fa restaurare la tela di Palma ’il Giovane’

"A me piacciono le cose belle" dice don Enzo Nicolini mentre mira e rimira la tela di Palma il Giovane restaurata ad opera di Andrea Simoni (professionista accreditato dalla Soprintendenza) che, nelle ultime due settimane, è stato impegnato, all’interno della Perinsigne Collegiata, nel recupero del dipinto situato sul transetto di sinistra della chiesa principale della città, per completare l’intervento in tempo per la festa del Patrono, il 2 settembre. "In quella giornata, alle ore 10, presenteremo l’opera restaurata – spiega don Enzo – insieme a Simoni, a Manfredo Longi che è stato l’animatore dell’iniziativa e che ha subito raccolto il mio desiderio di intervenire su quella tela, e il critico d’arte, Stefano Papetti con una dissertazione sull’opera. Avremo con noi anche il vescovo monsignor Rocco Pennacchio". Si tratta di una delle tante iniziative per il recupero del patrimonio artistico che il parroco ha promosso negli anni, che ha voluto per la ricorrenza del Patrono ma che, insieme a un’altra operazione in itinere, arriva a poca distanza dai 25 anni dal suo arrivo in città e dei 60 anni di sacerdozio. L’imponente pala d’altare raffigura la Crocifissione con ai piedi San Pietro, Sant’Elpidio e Sant’Antonio Abate (fine XVI sec). "La firma dell’autore non l’abbiamo trovata, ma l’attribuzione è certa a Jacopo Negretti detto Palma il Giovane – spiega il restauratore –, pittore veneto molto famoso che guardava anche Tintoretto, e in questo dipinto lo stile è molto tintorettiano. E’ un’opera di grandissima qualità. E’ stato un intervento di ripulitura, di rimozione della sostanza stesa sul quadro nell’ultimo restauro che ha reso l’opera come offuscata da una patina biancastra, che rendeva quasi illeggibile il dipinto. Ho rimosso anche la vernice protettiva, riportando alla luce i colori originali".