Il pattinaggio sul ghiaccio è senza barriere

Tra le tante iniziative che hanno animato lo scorso weekend, tra sport, musica e attrazioni allestite dalle associazioni di quartiere Corva e Marina Picena, un posto speciale lo ha avuto la giornata di pattinaggio su ghiaccio senza barriere in Piazza Garibaldi, nella prima delle due domeniche (la seconda si svolgerà il 5 gennaio) in cui si sono potuti divertire anche cittadini diversamente abili. Sono state messe a disposizione, gratuitamente, attrezzature per consentire di divertirsi in pista alle persone con disabilità motorie. Tramite una pedana di acciaio con lame, anche chi si trova in carrozzina ha potuto scivolare sul ghiaccio e assaporare il piacere di pattinare. "La pista di pattinaggio sta riscuotendo successo e richiama un pubblico di varie età, soprattutto giovanissimi – commenta l'assessore al turismo Elisa Torresi – ma abbiamo organizzato queste due giornate, coinvolgendo le associazioni di volontariato della città, per favorire una partecipazione ampia e inclusiva. È importante che Porto Sant'Elpidio, appena insignita della Bandiera Lilla del turismo accogliente alla disabilità, si dimostri attenta a coinvolgere davvero tutti". "La prima domenica del 2025, ripeteremo questa iniziativa che non vuole essere una giornata dedicata a chi è in carrozzina – puntualizza l'assessore ai servizi sociali Marco Traini – ma una occasione per chi ha limitazioni motorie di pattinare e divertirsi con tutti gli altri. Sono giorni all'insegna dell'inclusione e siamo felici che diverse persone abbiano approfittato di questa opportunità e abbiano trascorso una mattina o un pomeriggio di divertimento in centro".