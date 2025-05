‘Il paziente al centro’. Si parla di fibromialgia

Si parla di fibromialgia, oggi, alla sala Gigli (ore 14,30) su iniziativa del Comune e del Comitato Fibromialgici Uniti (Cfu). Durante il convegno ‘Il paziente al centro’ saranno messi a confronto istituzioni, associazione di pazienti e medici specialistici per affrontare anche aspetti legati alle condizioni fisiche e psicologiche del paziente e alle aspettative in termini legislativi e di riconoscimento effettivo della patologia. Interverranno Barbara Suzzi (presidente Cfu – Italia) che parlerà anche dal nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea); Michele Gardarelli (medico chirurgo e presidente del comitato scientifico Cfu – Italia) sulla medicina integrata rispetto alla cura della fibromialgia primaria e concomitante; Edy Virgili e Laura Calza, biologhe nutrizioniste, sulla gestione del miocrobiota intestinale; Nadia Chiaravalle (psicologa), tratterà la gestione del paziente in rapporto alla presenza del dolore cronico; Antonio De Felice (insegnante Taichi) sugli esiti positivi di chi pratica questa disciplina. Apre i lavori Catia Brugli, vice presidente Cfu – Italia. Porteranno i saluti dell’amministrazione l’assessore ai servizi sociali, Marco Traini, e la consigliera delegata Paola Pandolfi.

m.c.