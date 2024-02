Il Pd all’attacco sul fronte lavori del lungomare

"Leggiamo con forte apprensione le sconcertanti parole del sindaco sullo stato dei lavori del lungomare sud" è l’incipit di una dura nota diffusa dal gruppo Pd dei consiglieri di minoranza per contestare le dichiarazioni rilasciate del sindaco Valerio Vesprini, al termine di un incontro tecnico avuto in municipio con tecnici comunali, direzione dei lavori e ditta appaltatrice riguardante l’attuazione del primo stralcio dei lavori di riqualificazione del lungomare.

Intervenuto per tranquillizzare i cittadini e, in particolare, gli operatori, comunicando che i lavori procedono senza intoppi, ha avuto l’effetto contrario per le carenze da lui stesso segnalate di scelte ancora da definire e questioni da risolvere per poter procedere all’intervento: "Come si fa – chiedono i consiglieri di minoranza - con i lavori in corso anche se a rilento, a parlare di scelte ancora da definire?". Il primo cittadino ha detto: "Presto saranno realizzati i sottoservizi, considerato che si sono concluse le demolizioni del vecchio marciapiede; per la scelta dei materiali nei prossimi giorni avverrà un sopralluogo con i fornitori per capire quali potranno essere le migliori soluzioni; per le scelte illuminotecniche opteremo per quelle che possano permettere al tratto di essere maggiormente valorizzato. L’illuminazione lungo il percorso sarà cruciale. Seguiamo da vicino ogni fase dell’opera per intervenire prontamente e garantire il miglior risultato possibile". Secondo i consiglieri, invece, i materiali, i corpi illuminanti e quant’altro necessario dovrebbero essere già ampiamente e dettagliatamente stabiliti nel progetto esecutivo e calcolati nel computo metrico. Gli stessi consiglieri dicono di prendere atto, sottolineandolo, che a febbraio ancora non sono state compiute scelte definitive sui materiali da impiegare né si conoscono quali problemi potrebbero scaturire dalla gestione dei sottoservizi, mentre il filare delle 60 tamerici è stato abbandonato al suo destino, sacrificato alla miopia dell’amministrazione comunale e all’improvvisazione di quello che potrà succedere nel prosieguo dei lavori: "La città deve iniziare a preoccuparsi? Debbono preoccuparsi gli operatori del quartiere sud? Si rischia di perdere il finanziamento dei 4 milioni di euro Pnnr se non venissero eseguiti i lavori nei tempi prestabiliti?"

Sono i punti di domanda posti dal gruppo Pd. Certo è che l’estate durante la quale sono proibiti i cantieri aperti arriva in fretta e il sindaco che detiene la delega assessorile dei lavori pubblici dovrebbe darsi una mossa.

Silvio Sebastiani