Il Pd attacca: "Ci ricordiamo dei bandi non captati?"

"Il sindaco si loda per i fondi intercettati ma non perde l’occasione di gettare fango sul passato, anche suo tra l’altro". Il segretario cittadino del Pd, Michele Amurri contesta alcune dichiarazioni del sindaco Vesprini in merito alle capacità di intercettare finanziamenti: "Ci ricordiamo perfettamente le difficoltà dell’amministrazione Loira 2, che si è presa il peggio della pandemia, sotto ogni profilo, compreso quello economico. E’ giusto ricordare a Vesprini che il progetto del lungomare è stato redatto quando il pnrr non esisteva, così come erano un miraggio gli altri bandi. Il lavoro fatto dai consiglieri della scorsa maggioranza è stato serio e proficuo ed ha portato ad intercettare i famosi 5 milioni per il lungomare ed il restauro della "casa-famiglia", anche grazie ad una brillante intuizione dell’allora assessore ai lavori pubblici, Andrea Di Virgilio. Non ci ricordiamo invece dei bandi che l’attuale sindaco, da assessore anch’egli, avrebbe potuto captar". Quindi secondo Amurri: "Le ipotetiche opportunità perse, valgono anche per lui, oppure dobbiamo continuare ad ascoltare la narrazione che nel recente passato tutto era nelle mani del Pd. Arriverà il momento in cui il sindaco prenderà le distanze dalle tante zona d’ombra che gli stanno intorno?".