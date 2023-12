Il Pd attacca la giunta: "Spendono 46mila euro per mettere il nome"

"Quarantaseimila euro per metter il nome" è il pesante appunto che il Partito Democratico rivolge all’amministrazione comunale per l’esasperante lentezza con cui sta affrontando i lavori di riqualificazione di Piazza Mentana. In effetti c’è il progetto ereditato dalla precedente amministrazione ed anche finanziato con 500 mila euro, ma l’amministrazione attuale lo tiene nel cassetto delle pratiche in sofferenza, senza spiegarne i motivi. Nella nota del PD tra l’altro si legge: "L’amministrazione Vesprini cestina il progetto del restyling di Piazza Mentana nonostante fosse già pronto e con il benestare della soprintendenza regionale ai monumenti I Dem sospettano che lo facciano per mettere il proprio nome sul progetto di piazza Mentana che reca ancora quello della passata Giunta del sindaco Loira. Questo comporta effettuare una nuova inutile progettazione del costo di 46 mila euro.

"Soldi – sottolinea il Partito Democratico- che potevano essere impiegati per la manutenzione delle aiuole anziché riempirle di plastica e tre anni buttati se consideriamo che la piazza sarà pronta nel 2025. Naturalmente senza alcuna partecipazione della cittadinanza, se non sulle spese. Il sospetto avanzato dal Pd è che non si voglia approvare il progetto proprio perché reca la firma dell’ex sindaco Nicola Loira.