Il Pd: "Città lasciata all’abbandono. Brutte scene nel clou della stagione"

"Sono passate le settimane più importanti per la stagione turistica e la città si è presentata in condizioni pessime" il gruppo consiliare del Pd accusa l’amministrazione comunale di aver lasciato la città in abbandono per dedicarsi 24 ore su 24 alla campagna elettorale. Per dare sostanza a questo assunto i Dem portano ad esempio i lavori da effettuare con urgenza e che invece sembrano essere stati accantonati in standby: "Partiamo dal lungomare – dicono i Dem - i lavori dovevano essere conclusi mesi fa e invece ci siamo presentati ai turisti senza alcuna segnaletica, scivoli improvvisati e sempre ostruiti dai parcheggi selvaggi, arredi incompleti e verde abbandonato. Praticamente un cantiere. Per tutta la stagione, il sottopasso che lo collega alla ciclabile di via della resistenza è stato sprovvisto degli specchi, lasciando la sicurezza al buon cuore di pedoni e ciclisti. Il tratto centro nord di Viale Cavallotti è una discarica a cielo aperto. Bottiglie di vetro, cartacce e sporcizia di ogni tipo sono disseminati nel giardino storico della città. Piazza Mentana per il terzo anno consecutivo è all’abbandono. E pensare che era tutto pronto e sarebbe bastato rifare la gara d’appalto per avere la piazza nuova già dal 2023. Ma è più importante dire ’’Lo abbiamo fatto noi’’. Il quartiere nord attende da mesi la sostituzione delle isole ecologiche con quelle nuove. Le tessere sono arrivate ma i bidoni non si sono visti: Ma c’è la campagna elettorale da fare, e quindi la priorità, ancora una volta, non è la città. La priorità è andare in giro per sagre a cercare voti".