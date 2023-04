Il Pd con Ferracuti, Minnoni presenta il suo progetto ’rosa’

Il Pd di Montegiorgio pronto a sostenere il candidato sindaco Claudio Ferracuti, nell’occasione Elvinia Minnoni annuncia il suo progetto in ‘rosa’. All’incontro hanno partecipato anche gli altri componenti della lista ‘Insieme per cambiare Montegiorgio’ rappresentanti del Pd, ma è stata Minnoni come rappresentante dei giovani a presentare una parte del programma elettorale. "A Montegiorgio si sente il bisogno di tante cose, fra queste c’è un progetto dai costi sostenibilissimi che potrebbe essere realizzato in sostegno delle fasce vulnerabili della collettività, come ad esempio la costituzione della ‘Rete del filo rosa’. Uno sportello di ascolto rivolto alle donne e non solo, per fornire supporto legale e psicologico a quelle persone che magari si sentono isolate e in difficoltà e che non riescono a gestire situazioni di emergenza: violenze domestiche, atti di bullismo e altro ancora. Si potrebbe pensare anche di istituire un ambulatorio, con supporto medico per offrire un aiuto a quelle persone che magari si sentono in difficoltà nell’avvicinarsi alle strutture consuetudinarie. Questo creerebbe anche le condizioni di creare nuove opportunità lavorative per i giovani della zona". a.c.