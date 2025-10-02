Il Pd e la lotta all’astensione: "Nuovi percorsi"

Il Partito Democratico sangiorgese prende atto del risultato delle elezioni regionali, che hanno visto "la netta affermazione del governatore uscente Acquaroli", e augura alla maggioranza un lavoro molto più incisivo e proficuo della scorsa legislatura". A sostenerlo in una nota stampa è il segretario sangiorgese dei Dem Michele Amurri. "Una sconfitta che, secondo lui, impone ria riflessione: "Nasce la necessità di elaborare programmi e percorsi molto più incisivi e convincenti per gli elettori, considerando che la sola unità della coalizione non è più un elemento sufficiente sebbene necessario per la vittoria".

Il circolo di Porto San Giorgio rivendica però la soddisfazione per il risultato di Nicola Loira, "premiato dai cittadini come il più votato, con oltre 1200 preferenze, risultando anche il secondo del centrosinistra in provincia di Fermo". Un successo che ha trainato il partito "fino a divenire il primo della città con quasi il 27% dei consensi, un risultato importante che ci motiva e fa ben sperare per il futuro".

Non mancano infine parole critiche sul piano provinciale: "Il 19,08% conseguito dal PD nella circoscrizione di Fermo è un risultato molto negativo, che segue le sconfitte collezionate nei comuni del territorio dal 2022 ad oggi, senza aver gettato almeno le basi per un futuro diverso. Siamo convinti che a questa doverosa ed ormai imprescindibile riflessione nessuno potrà sottrarsi".