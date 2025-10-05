Il Pd e l’analisi della sconfitta: "Susy Cola punto di resistenza. Astensionismo preoccupante"

Un’analisi doverosa dopo una sconfitta pesante, il Partito Democratico di Fermo prova a guardare avanti, all’indomani delle elezioni regionali. Un risultato, quello delle urne, che chiama il centrosinistra ad una riflessione profonda ma con alcune certezze: "Il Partito Democratico della città di Fermo può tuttavia rivendicare la qualità della propria candidatura e la forza espressa dalla nostra comunità politica, afferma il gruppo cittadini, Luisanna "Susy" Cola, indipendente candidata nelle liste del Pd e fortemente sostenuta dal Circolo di Fermo, è risultata la più votata nella città capoluogo tra i candidati del Pd e dell’intera coalizione progressista, con 1.178 preferenze, e ha raccolto complessivamente 2.411 voti nella provincia. Su scala provinciale, il suo risultato l’ha posta ai vertici del centrosinistra, con un riconoscimento ampio ed aperto. È un esito che conferma come la sua candidatura sia stata capace di suscitare fiducia in tutto il territorio e trasformarsi in figura di riferimento tra le più autorevoli per il centrosinistra a Fermo. Affermazione legata ad una biografia civile e professionale che i cittadini conoscono e rispettano: medico e già primario, donna impegnata nel sociale e nella comunità, professionista stimata, Cola ha saputo unire rigore civile, dedizione pubblica, attenzione al bene comune, nella competenza e passione che le sono proprie". Nonostante la credibilità della dottoressa Cola, pesante è stato il dato dell’astensionismo, a Fermo si sono persi dieci punti percentuali tra i cotanti, una flessione preoccupante che ha colpito trasversalmente tutte le forze politiche, segno di una disaffezione profonda verso la partecipazione democratica: "Va detto con chiarezza, che senza una candidatura a Fermo non sarebbe stato possibile contenere l’onda lunga del civismo che ha trovato nel sindaco Calcinaro, a sostegno di Acquaroli, la propria espressione elettorale, con oltre 5mila preferenze nel capoluogo e più di 9000 in provincia. Un consenso confluito a destra, tanto forte da ridimensionare Fratelli d’Italia, sceso in Città attorno al 11 per cento. Tuttavia, neppure questo exploit, assieme anche ai rilevanti risultati della Civica a sostegno di Matteo Ricci, è riuscito a frenare l’astensionismo. In tutto questo Susy Cola ha rappresentato un punto di resistenza e di proposta, permettendo al Partito Democratico e alla coalizione di restare presenti e radicati anche nelle condizioni più difficili. Il consenso da lei ottenuto costituisce oggi una base solida e concreta su cui ripartire per costruire il futuro del centrosinistra a Fermo, con lo sguardo già rivolto al prossimo obiettivo: le amministrative 2026".