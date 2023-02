Il Pd elpidiense ha scelto Bonaccini

Il congresso del circolo del Pd elpidiense convocato nel fine settimana per scegliere il segretario nazionale e regionale del Partito Democratico, ha visto una nutrita partecipazione di iscritti e simpatizzanti che ha portato ad una votazione a favore di Stefano Bonaccini. Dopo le presentazioni delle due mozioni regionali, presentate rispettivamente da Fabio Rossano (segretario Gd di Porto Sant’Elpidio) per la candidatura di Chantal Bompressi, e del vicesindaco Daniele Stacchietti per la candidata Michela Bellomaria, c’è stata l’illustrazione delle mozioni nazionali dei candidati alla segreteria da parte del sindaco Nazareno Franchellucci (mozione Bonaccini), dell’ex consigliere regionale, Francesco Giacinti (mozione Paola De Micheli), di Francesco Nigrisoli di Articolo 1 (mozione Elly Schlein). Al termine della votazione, su 69 votanti, 49 sono stati per Bonaccini, 16 per la Schlein, 2 per Cuperlo e 1 per la De Micheli. "Un risultato importante a Porto Sant’Elpidio a favore di Bonaccini, frutto anche del lavoro del Comitato coordinato da Patrizia Canzonetta, ex segretaria di circolo e attualmente assessore nella giunta Franchellucci" commenta il Pd locale al termine delle operazioni di voto. Prossimo step, le primarie del 26 febbraio quando in città saranno messi a disposizione di iscritti e simpatizzanti quattro seggi.