Il Pd oltre le divisioni "Adesso ripartiamo dalle amministrative"

di Angelica Malvatani

Il Partito Democratico che riparte, che guarda al futuro dopo una giornata che è ormai storia. La nuova era targata Elly Schlein e, nelle Marche Chantal Bomprezzi è già in corso, il segretario provinciale Luca Piermartiri parla di un momento di grande fermento: "Ci sono tanti compagni e compagne da ringraziare, c’è stato un grande movimento di volontariato per organizzare il congresso sia nazionale che regionale, senza queste persone che stanno nei seggi non si fa nulla, per noi Gioia Corvaro è stata fondamentale in ogni momento. Il popolo del centro sinistra ha votato ed è tornato da noi. Spetta a noi, con le nuove segretarie, raccogliere le aspettative che da fuori arrivano, ci sono stati inviati messaggio forti e chiari da tempo. Ci siamo mossi già sul territorio, abbiamo rimesso in piedi le feste dell’unità e riunito tutto quel mondo che fa parte del centro sinistra".

Mentre è in corso il tesseramento, si ricompone e si salda la ritrovata unità con Articolo 1, per il Pd vuol dire l’ingresso nel partito di Renzo Interlenghi che sarà anche tra i delegati al congresso regionale: "Veniamo da un commissariamento che era la conseguenza di un partito spaccato e adesso per riconquistare la Regione tutti con rinnovato entusiasmo devono rimettersi a lavorare, aggiunge Piermartiri, la nostra federazione avrà un ruolo importante, pensiamo di poter essere ampiamente rappresentati, avremo un ruolo decisivo e collaboreremo con la massima responsabilità". Saranno nove i delegati in assemblea regionale: Alessandro Iagatti, Dorotea Vitali, Fabio Rossano, Elisabetta Baldassarri, Renzo Interlenghi, Francesco Giacinti, Annalinda Pasquali, Claudia Lepri e Sandro Vallasciani. Al nazionale va il segretario Piermartiri di diritto, insieme con Meri Marziali e Chiara Croce, segretaria regionale dei Giovani Democratici: "Sia dall’assemblea nazionale e in quella nazionale avremo comunque un ruolo decisivo per lavorare tutti insieme, il dialogo c’è sempre stato, i passaggi sono tutti in piedi, cambiano certi metodi e lo dicevo anche in tempi non sospetti".

Tutti parlano di una rinnovata armonia, non c’è più spazio per fratture e ferite antiche, come ribadiscono anche Catia Ciabattoni e Andrea Di Virgilio, il tempo delle divisioni e delle porte che sbattono è finito. Meri Marziali ricorda i tanti appuntamenti elettorali che attendono i partito da qui in avanti, a partire dalle amministrative ormai alle porte: "Il risultato delle primarie ci ha detto che c’è un desiderio di apertura e di fiducia, abbiamo registrato grande partecipazione e il rientro di tante persone che avevamo perso, tutti insieme dobbiamo affrontare le sfide che ci attendono".