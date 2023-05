Il Pd: piove nelle scuole, il Comune intervenga

Il Pd torna a sollecitare l’amministrazione comunale affinché provveda alla preoccupante situazione delle strutture scolastiche dove "le criticità da risolvere diventano ancora più urgenti quando la pioggia si fa incalzante, dura diversi giorni e finisce per piovere anche all’interno delle strutture scolastiche, costringendo il personale a mettere cartoni a terra per evitare che gli alunni possano scivolare. Le nostre scuole necessitano di riparazioni urgenti che dovevano essere fatte durante la pausa natalizia, ma molto probabilmente non lo saranno prima di settembre". Altra problematica segnalata dal Pd: il sovraffollamento degli studenti nell’area di San Liborio. Una situazione che va avanti da qualche anno, ormai, da quando le scuole medie sono state dichiarate inagibili e gli studenti dirottati, in larga parte, negli edifici scolastici del complesso di San Liborio. "Circa il 60% della popolazione scolastica frequenta quella zona, con un inevitabile aumento dei flussi di automobili creando forti scompensi alla viabilità. Inoltre – aggiunge Maria Ercolani, segretaria del Pd - la scuola primaria non ha più aule disponibili da adibire ai laboratori didattici, poiché gli spazi della struttura sono stati ridotti per accogliere anche l’asilo nido".

I bimbi del nido, infatti sono stati trasferiti per consentire la demolizione e ricostruzione dell’asilo nido con i 2,8 milioni di euro del Pnrr. "Dopo aver rinunciato ai tre milioni per la ristrutturazione delle scuole medie, la situazione, già precaria, si è aggravata notevolmente" insiste la Ercolani. "Il sovraffollamento delle strutture scolastiche disponibili non permette alcun intervento di manutenzione che si sarebbe potuto effettuare anche durante l’anno scolastico, ci fossero stati gli spazi per spostare gli alunni da una struttura all’altra".

Marisa Colibazzi