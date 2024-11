Il Pd punta il dito contro l’ospedale: "È in lento e inesorabile declino"

"La situazione nella sanità fermana continua il suo lento ed inesorabile deterioramento", è l’analisi del consigliere comunale di minoranza, Paolo Nicolai, Pd, che parla di un contesto in continuo peggioramento: "Sono evidenti i segnali di allarme delle associazioni di categoria: che denunciano la mancanza di direttori di struttura e di personale. In primis al pronto soccorso, oramai tenuto in piedi con dedizione da un facente funzione che si trova impegnato insieme al suo staff in continue situazioni di pressione e di mancanza di risorse. Gravissima è notizia di questi giorni delle dimissioni della responsabile dell’Uoc Rianimazione del Murri Luisanna Cola, creando così un ulteriore gap nel settore urgenza dell’ospedale. Possibile che nella politica territoriale nessun apicale di maggioranza provi preoccupazione? Stiamo perdendo pezzi nella sanità fermana con il rischio di non poter invertire la tendenza". Anche la Cisl Fp di Fermo ha commentato la notizia delle dimissioni dell’attuale primaria di anestesia e rianimazione, Luisanna Susi Cola, che nel giro di tre mesi lascerà l’ospedale fermano unendosi alla preoccupazione: "La sanità di Fermo continua a perdere pezzi e primari". Un addio che crea un ulteriore vuoto nel settore dell’Emergenza-Urgenza dell’ospedale di Fermo, già in forte sofferenza. Il direttore generale dell’Ast, Roberto Grinta, spiega invece che la decisione della dottoressa non creerà nell’immediato un disagio, resterà al suo posto fino al 31 gennaio e intanto si cercherà una soluzione per arrivare in tempi brevi ad un nuovo concorso: "Quello che so è che appena ho fatto il bando per la richiesta di copertura di tre posti da pediatra si sono presentati tre professionisti, dopo anni che questo non avveniva e dunque vuol dire che siamo attrattivi, che i medici vogliono venire a lavorare qui. La decisione della primaria Cola è del tutto personale".

Ad aprile di quest’anno dopo un ordine del giorno del Pd è stato convocato il consiglio comunale aperto nella Città capoluogo per discutere di sanità territoriale, Nicolai spiega che da quel contesto non è arrivata una risposta rassicurante: "Non neghiamo che ne siamo usciti sconfortati dalle risposte dei vertici regionali, che hanno di fatto sconfessato il documento presentato da tutti i consiglieri comunali, rigettandolo. Dopo sette mesi la situazione non è migliorata e le luci non si vedono. Credo sia importante che il presidente della commissione sanità comunale Nicola Lucci, che si è comportato sempre in modo impeccabile, debba provvedere ad una convocazione urgente di questa con un odg ben definito. Cerchiamo di riempire il vuoto politico che troppi amministratori e sindaci stanno lasciando".

a.m.