Il Pd resta il primo partito Ma Fd’I suona la sveglia

Ufficializzati i risultati della prima tornata delle amministrative, per Massimiliano Ciarpella la gioia del risultato si unisce ad una sorta di beffa, avendo mancato la vittoria al primo turno per 58 voti.

C’è la soddisfazione per il 49,5% (pari a 5994 voti, di cui 5772 di lista, e 222 preferenze per il candidato sindaco) di questo giovane civico di area di centrodestra, senza tessere di partito, semisconosciuto ai più, piombato sulla scena politica cittadina da pochi mesi, che è arrivato a un soffio dallo scalzare il centrosinistra dal governo della città.

Consensi raccolti in tutte le sezioni, perché nell’unico seggio in cui ha vinto, la differenza è stata di appena un voto. Una bazzecola. Al ballottaggio, Paolo Petrini, parte con un gap di oltre 20 punti percentuale, essendosi fermato al 27,8% (3366 voti, di cui 174 solo per il candidato sindaco). Gian Vittorio Battilà si è fermato al 22,71% (2750 voti, 234 le preferenze dirette). È passato forte e chiaro in città il messaggio di Ciarpella che ha fatto incetta di preferenze, a volte quasi bissando Petrini, affermandosi anche in sezioni notoriamente rosse (Fonte di Mare, Corva, Faleriense). Al Pd la consolazione di restare, con il 20,3% il primo partito della città, ma ha il fiato sul collo di Fd’I, col 19,3%, un solo punto di distanza. Terzo partito, SiAmo Pse (civica con ex forzisti) col il 14,46%. Sul fronte di Battilà, Fi si ferma al 5,1% (conquista un consigliere solo in caso vinca Ciarpella) e la Lega col 3% resta fuori dal consiglio.

Buona la performance di liste pro Ciarpella: Pse si muove (4,5%) e Pse sul serio (del gruppo di Azione) grazie al traino dei 323 voti di Diego Tofoni (terzo tra i più votati). Ma il top assoluto di preferenze l’ha raggiunto Andrea Balestrieri (consigliere uscente e coordinatore provinciale Fd’I) con 448 voti, seguito da un altro Fd’I, Giuseppe Malcangi che, alla sua prima candidatura, raggranella 367 voti (potevano esserne di più se in molti non avessero sbagliato a scrivere il cognome).

Al quarto e quinto posto della top 30, i primi Pd: il sindaco uscente, Nazareno Franchellucci (307 preferenze) e Annalinda Pasquali (291 voti). Di quote rosa, in Consiglio ce ne saranno solo 3 se vince Ciarpella, 4 se vince Petrini. Niente da fare per gli assessori uscenti Sergio Ciarrocca e Emanuela Ferracuti, mentre Daniele Stacchietti, Patrizia Canzonetta e Vitaliano Romitelli torneranno in Consiglio solo se Petrini sarà sindaco.

Marisa Colibazzi