Il Pd: "Situazioni gravi, non vogliamo ritornino"

La celebrazione del 25 aprile che si è tenuta ieri alla presenza delle autorità civili e militari della città, per il Partito Democratico quest’anno ha assunto un’importanza maggiore in quando "cade in una stagione culturale che richiama situazioni gravi, già vissute nel nostro Paese e che non vogliamo ritornino". E, per inciso, cade anche in piena campagna elettorale che, in città vede schierate due coalizioni di area di centrodestra e una di centrosinistra. "Un’amministrazione comunale – aggiunge il Pd - non deve mai tralasciare, come da sempre avviene qui, i valori volti a dare l’immagine di una città che vuole la solidarietà e s’impegna per costruire la pace. Visto il momento storico, con questo animo celebriamo la festa della Liberazione dal fascismo". Preoccupano i Dem "dichiarazioni di rappresentanti delle istituzioni e comportamenti poco rispettosi della storia e del tutto inadeguati. Sono ‘macigni’ parole usate con significati ambigui: i trucidati alle fosse Ardeatine non sono chiamati ‘partigiani contro la dittatura’, ma semplici italiani togliendo peso al gravissimo fatto fascista; dicono ‘sostituzione etnica’ per presentare l’immigrazione come pericolo incombente". Infine: "La Costituzione è tutta antifascista e la liberazione è una conquista che esige da cittadini e istituzioni la volontà di mantenerla".