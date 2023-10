Il Pd sulla variante all’ex Fornace: "Bisognava chiedere di più al privato"

"In linea di principio non siamo contrari a questa variante ma pensiamo che l’Amministrazione abbia perso un’occasione per richiedere opere compensative e di urbanizzazione molto più importanti non aprendosi ad confronto con l’opposizione e la città". Questi i motivi per i quali i consiglieri comunali del Pd dicono di essersi astenuti nell’adozione del piano di recupero dell’area ex fornace e di augurarsi che le loro sollecitazioni possano essere raccolte nel percorso che prosegue fino all’approvazione definitiva. Secondo loro il piano attuativo adottato ha il merito di mettere le condizioni per l’attesa ripulitura dell’area ma niente di più. Poi ricordano che ci è sempre detto che il recupero dell’ex fornace doveva essere l’occasione per sanare la frattura tra Pian della noce e il quartiere sottostante, ma non pare si sia previsto qualcosa in tal senso: "Ci sarà – osservano - una strada, parallela a via Pian della Noce con lo scopo di snellire via Nibbi ma forse servirà a mala pena a sopportare il traffico che si verrà a determinare con l’arrivo dei nuovi residenti e degli avventori del nuovo centro commerciale. Le opere pubbliche, dalla rotatoria al verde al consolidamento delle scarpate, sembrano funzionali agli interessi del privato. "Nessun accenno nemmeno al traliccio dell’alta tensione che tanto in passato aveva appassionato consiglieri dell’attuale maggioranza. Ci dicono – concludono - che ci sia stato un virtuoso dialogo tra l’amministrazione e il privato proprietario: perché allora, non prevedere in parziale alternativa, spazi per l’intrattenimento, il divertimento o la cultura?".