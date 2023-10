Il Pd torna su Pacini:: "Che modello vuole dare per i giovani?"

Il Pd non molla sul caso Pacini e torna a invitare il consigliere di Fd’I a "fare un passo indietro". "Qui si parla di ruoli e funzioni in consiglio comunale e in città – aggiunge il Pd -, Pacini è stato eletto consigliere con delega per iniziative legate alla cultura giovanile e al coordinamento per attivare lo psicologo di base per under 35. Che modello vuole fornire Fd’I ai giovani? E che dice il sindaco Massimiliano Ciarpella finora rimasto in un silenzio assordante? Pacini è stato condannato in primo grado e farà la sua strada per dimostrare la sua innocenza e glielo auguriamo, ma questa condanna non rende autorevoli, né credibili le sue azioni". E in uno scambio di ‘cortesie’ nel rivangare casi di candidati che sono stati interessati da procedimenti giudiziari "neanche Fd’I è senza macchia. Andrea Putzu si dimise da capogruppo quando fu indagato e rinviato a giudizio con l’accusa di aver convalidato firme false per le politiche 2013. Vogliamo che i rappresentanti delle istituzioni e chi ha le mani in pasta possano svolgere con libertà e senza ombre il loro mandato". Né, per il Pd, vale il paragone con il loro candidato sindaco Paolo Petrini che "è stato scagionato da ogni accusa e quando ricevette l’avviso di garanzia si autosospese anche dal partito e né l’accusa, né il suo comportamento sono stati uguali a quanto sostiene Fd’I per Pacini". Anche il Laboratorio Civico precisa che "i nominativi proposti per le candidature alle scorse amministrative e presenti nelle liste a sostegno del candidato sindaco Gianvittorio Battilà hanno tutti seguito il regolare iter burocratico e il vaglio dell’autorità giudiziaria e avevano tutti i requisiti per concorrere alla competizione elettorale, esattamente come legittima è la presenza di Pacini in consiglio".