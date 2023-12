Il Pd: "Un’auto per il sindaco al costo di 20mila euro"

"Non fosse stato per il nostro capogruppo, Nazareno Franchellucci, la variazione di bilancio portata in consiglio l’altra sera, sarebbe passata sotto silenzio, tra le tante" esordisce il Pd. Non è stato così: "La maggioranza che è al governo della città ha deciso di spendere 20mila euro per acquistare una macchina nuova, o simil tale, che sarà utilizzata dal sindaco. L’amministrazione ha deciso di dismettere una vecchia auto da tempo ormai quasi totalmente inutilizzata se non per minimi spostamenti, e di assegnare l’auto attualmente in dotazione al sindaco, una Fiat Punto a metano con circa 200.000 km, all’area dei lavori pubblici. Una macchina perfettamente funzionante ora sarà appannaggio di dipendenti comunali. E il sindaco utilizzerà 20mila euro di risorse pubbliche per comprare una macchina che andrà in dotazione a lui" è la ricostruzione del Pd. Con conseguente commento: "Non abbiamo ancora ben capito le reali intenzioni della nuova amministrazione per la città oltre a quella di attaccare in ogni occasione i sindaci del passato e chi ha amministrato, ma questa sì, è vera discontinuità. Mentre negli ultimi 10 anni non si è fatto alcun acquisto in favore esclusivo del sindaco (anzi ci sono stati tagli volontari all’indennità di carica) tra i primi atti della nuova amministrazione figura un’autovettura nuova in uso al sindaco".