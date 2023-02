Il personale della sanità protesta all’ingresso del Murri

La delegazione sindacale dell’azienda sanitaria fermana porta i dipendenti in assemblea davanti all’entrata dell’ospedale Murri, venerdì 24 febbraio, dalle 13, alle 14,30, per un momento di presidio e di sensibilizzazione sulle condizioni di lavoro e sul conseguente stato di agitazione del personale. Lo rende noto Anna Donataccio, della Rsu, che spiega come ad oggi non ci siano state risposte concrete ed ufficiali ma solo rassicurazioni verbali sul rinnovo dei contratti a tempo determinato in scadenza il 30 aprile. Si attendevano notizie anche su un pacchetto aggiuntivo di assunzioni di personale che vada oltre la copertura del turn over: "Purtroppo con un organico precario e ridotto ai minimi, la Ast di Fermo non riuscirà a garantire un’assistenza di qualità ai pazienti e agli utenti nonché un numero di prestazioni adeguato alla domanda. A pagarne le conseguenze saranno i cittadini che si vedranno negata la possibilità di accedere alle agende, alle visite specialistiche, agli esami diagnostici e ai piccoli interventi chirurgici, e gli operatori che da ormai tre anni, complice la grave pandemia di Covid, hanno l’impossibilità di vivere una propria vita personale e familiare".

I dipendenti lamentano carichi di lavoro sempre più alti, spostamenti da un reparto all’altro in assenza di regole ed attribuzioni di responsabilità crescenti ma scarsamente riconosciute a livello economico. Tra gli operatori dell’area infermieristica e ostetrica ci sono 45 mila ore lavorate in eccedenza e mai recuperate, ferie non godute per 13mila giorni e i numeri sono impressionanti anche per quanto riguarda gli oss e tante altre figure professionali.