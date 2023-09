Il pianista Craig Sheppard incanta il pubblico di ’Armonie della sera’

Armonie della sera, nel pieno della XIX edizione, ha appena terminato la carrellata dei concerti della ‘Serie Apollo’ che ha visto tanti concerti in luoghi storici delle Marche e di tutta Italia. Ad aprire la nuova "Serie Afrodite", che accompagnerà gli appassionati di musica fino al 20 dicembre, il grande pianista americano Craig Sheppard con una imperdibile integrale dei ‘Notturni’ di Chopin. Il recital di Craig Sheppard che si è tenuto a Bologna nella poetica Sala Marco Biagi, replicato a Ponzano di Fermo nei giorni scorsi. Il pianista Craig Sheppard è docente all’Università di Washington nella sede di Seattle dove è anche capo dipartimento degli strumenti a tastiera ed ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti concorsi pianistici internazionali quali il concorso Busoni di Bolzano, il Ciani e il Rubinstein a Tel Aviv. Craig Sheppard è frequente giurato nei più importanti concorsi pianistici internazionali e note sono le sue grandi imprese musicali. "Sono davvero felice di aver ospitato due recital nel programma di Armonie della Sera – commenta il direttore artistico Marco Sollini - con il grande pianista Craig Sheppard che da tempo avevo in animo di invitare. Finalmente si è creata l’opportunità e in più con un programma di assoluto fascino e bellezza. Spero che il pubblico abbia potuto godere di questo raro evento realizzato dall’Associazione Marche Musica".