Il piano per eliminare le barriere architettoniche negli edifici pubblici

Nelle ultime settimane il Comune di Grottazzolina, ha dato il via a due importanti opere che avranno un ruolo importante nel riqualificare la vita della comunità del paese. L’Amministrazione ha incaricato una ditta specializzata al fine di elaborare il Piano comunale Peba (Piano di eliminazione della barriere architettoniche), che interesserà l’analisi di tutti gli edifici di proprietà comunale, in base agli esami effettuati verrà presentato un piano di intervento, l’obiettivo rendere accessibili i locali e strutture pubbliche a persone con disabilità o che soffrono di problemi di deambulazione. Decisamente più importante l’intervento iniziato a fine aprile, che sta interessando la ristrutturazione del teatro comunale ‘Novelli’, una struttura polifunzionale che in passato ha ospitato spettacoli culturali, musicali, convegni, corsi formativi e molto altro ancora. Grazie a diversi finanziamenti, l’ultimo ottenuto per l’intervento del Commissario alla ricostruzione post sisma Guido Castelli, complessivamente il teatro ‘Novelli’ usufruirà di finanziamenti per complessivi 1.120.000 euro che prevedono interventi strutturali l’appalto è stato affidato alla ditta Lacogeit di Bisceglie, a cui seguiranno lavori per l’ammodernamento degli impianti tecnologici più in linea con i moderni ritrovati anche in termini di rispetto dell’ambiente e infine nuovi arredi. L’obiettivo riconsegnare il teatro alla popolazione entro il 2025, magari ospitando anche una programmazione culturale. Non va inoltre dimenticato che il teatro è stato inserito tra i teatri storici delle Marche, un patrimonio unico per cui la Regione ha richiesto il riconoscimento a patrimonio Unesco.