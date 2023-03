Il polo culturale Gigli apre le porte ai cittadini

Il nuovo polo culturale "Beniamino Gigli" ha ufficialmente aperto le porte ai cittadini elpidiensi. Il taglio del nastro da parte del Sindaco Nazareno Franchellucci, preceduto dalla benedizione di Don Tony Venturiello, ha dato il via alla cerimonia inaugurale alla presenza delle autorità e di un numeroso ed incuriosito pubblico tra cui due dei candidati a sindaco della città, Petrini e Ciarpella. Da cineteatro, il Gigli diventa polo culturale, un luogo trasversale che ospita, al piano terra, una sala polifunzionale dotata di tutte le tecnologie più moderne e progettata in modo da poter accogliere mostre, congressi o assemblee mentre, al piano superiore, trova collocazione la biblioteca comunale "Carlo Cuini", rinnovata ed ampliata anche a livello multimediale. Nello spazio frontale alla piazza, invece, il "Gigli" sarà dedicato alla parte commerciale, attribuita attraverso un bando in attesa di pubblicazione. "" Questa apertura è sinonimo di avanguardia amministrativa – afferma Franchellucci visibilmente soddisfatto – il luogo simbolo della città e della piazza è stato riqualificato e con i fondi del Pnnr il progetto continuerà anche nell’area esterna adiacente. Fondamentale il dialogo con la sovrintendenza e col credito sportivo, che ci hanno permesso di arrivare fino a questo punto: ora il Gigli è interamente pubblico, aperto a scuole, realtà culturali ma anche a tutti i cittadini che vorranno creare aggregazione e vivere cultura e socialità nel centro di Porto Sant’Elpidio"". Segue l’intervento dell’architetto Giulia Catani, che ha curato l’allestimento finale di tutti gli spazi e ha ricordato ai presenti le tappe storiche del cineteatro, dal 1928 ad oggi; il soprintendente provinciale per archeologia, paesaggio e belle arti, Giovanni Issini ha ulteriormente rimarcato l’importanza di restituire un luogo di tanto valore ad una comunità così attenta ai patrimoni storico-culturali; Il dott. Francesco Marrocchi, referente del Credito Sportivo delle Marche, si è detto orgoglioso di questa collaborazione per la realizzazione del polo culturale. La volontà di restituire un bene prezioso all’intera città è riaffermata dalla funzionaria Camilla Tassi, che ha posto il focus del suo intervento sulla conservazione della memoria e l’importanza dell’estetica per le strutture pubbliche. Il Beniamino Gigli si presenta spazioso, accogliente, tecnologicamente predisposto per molte attività e, nelle intenzioni degli amministratori, riuscirà a dare risposta alla sentita richiesta di uno spazio pubblico centrale a forte connotazione sociale e culturale. Già dalla prossima settimana sarà possibile prenotare la sala al piano terra "" a prezzi calmierati – sottolinea il sindaco – perché vogliamo permettere a chiunque di proporre iniziative e utilizzare al massimo questo luogo"", mentre tutto il patrimonio librario della vecchia biblioteca verrà trasferito a partire da lunedì, in modo tale da far vivere la nuova sede a tutti gli studenti dal 23 marzo. Finita la cerimonia, i presenti hanno potuto godersi il privilegio di visitare la nuova struttura, qualcuno si sofferma a leggere la targa rimasta originale "chi vuol esser lieto sia, di doman non c’è certezza".

Nadir Tomassetti