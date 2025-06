Il polo Urbani ha ospitato undici studenti tedeschi

Grazie a una brillante idea dei professori Loretta Lucioli, (funzione strumentale per l’internazionalizzazione) e di Domenico Caiati, il polo Urbani ha ospitato, di recente, 11 studenti del liceo tedesco Lessing-Gymnasium Neu-Ulm. Un progetto cui, per l’Urbani, hanno partecipato studenti, ai docenti al personale Ata. Ospitati presso il Camping Holiday e omaggiati dal sindaco Ciarpella e dall’assessore alla cultura Elisa Torresi, e dalla dirigente Scolastica Laura D’Ignazi con la pubblicazione (della scuola) de ‘Il ricettario della salute’ e vini per la Dirigente del liceo tedesco i ragazzi tedeschi hanno avuto una settimana ricca di visite, iniziate con la città di Ascoli Piceno e proseguite con Fermo, Torre di Palme, Porto Sant’Elpidio e, per concludere, con Recanati sulle orme del nostro Leopardi. Tantissime le attività e le lezioni che hanno visti coinvolti tutti gli indirizzi del polo.