Il polo Urbani premiato dal ministero

Il polo scolastico ‘Carlo Urbani’ attraverso i suoi tre plessi di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare e Montegiorgio, è stato insignito di un doppio encomio dall’Indire (Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa). Per sancire questo traguardo nei giorni compresi fra il 30 novembre e 2 dicembre, una delegazione dell’Indire, ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione, ha realizzato un documentario fra gli studenti durante le varie attività di formazione e laboratorio, questo perché il Polo ‘Urbani’ ha ottenuto due importanti riconoscimenti: prima scuola in Italia per la transizione digitale e per l’uso dei fondi ministeriali per l’innovazione didattica, attività quest’ultima sviluppata in sei progetti a partire dal 2021. E’ stata la dirigente Laura D’Ignazi, insieme alla docente Chiara Vitali, gli operatori dell’Indire in una visita nei tre plessi. Fra i progetti del Polo Urbani che più hanno riscosso attenzione ci sono: ‘Rigenerazioni di saperi per rigenerazioni di comportamenti’; ‘Cibo di nuova frontiera’; ‘Rigenerazione di plastica nobile’ e ‘Studio sulle tecniche della cucina circolare’; a questi si sono aggiunti altre iniziative come: Laboratorio teatrale; l’estate a scuola; programmi per contrastare fenomeni di bullismo; incontri con professionisti di varie discipline sportive e moltissimi altri mirati ad arricchire il percorso formativo dei ragazzi. Tutti elementi che hanno portato il Polo Urbani ad ottenere il primo posto in Italia fra circa 650 progetti presentati dai vari istituti italiani.

"Un lavoro avviato alcuni anni fa e tuttora in corso - racconta Laura D’Ignazi -. Abbiamo messo in campo progetti che hanno impegnato molti docenti su tutti i nostri plessi e in diversi indirizzi di studio, a dimostrazione dell’impegno di tutti. Va sottolineata la collaborazione della scuola con istituzioni e associazioni del territorio. Parliamo di progetti integrati in orizzontale con altri progetti e finanziamenti, e in verticale, perché altamente replicabili".

Ci sono poi delle novità, da quest’anno il ‘Carlo Urbani’ è polo per la transizione digitale e l’innovazione didattica digitale sulla piattaforma Futura. Oltre ai fondi nazionali, il Polo ha ottenuto fondi europei Pon Lab Edu-Green (normalmente riservati agli Istituti Agrari, concessi anche agli Alberghieri), grazie ai quali è stato possibile acquistare ‘Vertical Farm’ coltivazione idroponica, una per ogni sede, per la coltivazione di micro ortaggi.

Alessio Carassai