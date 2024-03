Il ponte diventa realtà: "Abbiamo immaginato le ali di una farfalla che si posa sulle due città"

Tante volte è stato sul punto di mollare l’architetto Alessio Marini, insieme al collega Andrea Chiappetti sono le anime dello studio Arkteam, dal 2017 studiano, progetto e poi seguono i lavori per il ponte che unirà per sempre il territorio di Fermo con quello di Porto San Giorgio. Un passaggio ciclo pedonale che ha avuto difficoltà, rinvii, stop, critiche, aspettative e che oggi si prepara ad aprire, per una passeggiata lungo il mare che mancava e che abbraccia il territorio tutto. Oggi Marini è soddisfatto, domani il taglio del nastro e con i colleghi, compreso l’ingegner Federico Palestini che ha seguito la parte dell’acciaio, è sul ponte fino a sera tardi a controllare che tutto sia a posto: "E’ stata una storia complessa, racconta l’architetto, abbiamo curato il progetto definitivo poi quello esecutivo, abbiamo diretto i lavori e curato la sicurezza. Tutti sanno che c’è stato un problema con il primo appalto, l’abbiamo dovuto rifare, abbiamo avuto il rincaro dei materiali, la difficoltà di reperirli, non c’è mancato niente. In tanti mi dicevano che era meglio lasciar stare, non so bene perché non abbiamo mollato ma intanto siamo qui a fare le prove dei faretti e dei colori e siamo contenti".

Un’opera molto attesa, tanto che in diversi hanno cercato di forzare le barriere per fare la passeggiata tra Porto San Giorgio e Marina Palmense in anteprima: "Adesso abbiamo messo una grande quantità di catene, sorride Marini, è evidente che c’è molta attesa ma vogliamo che tutto sia assolutamente completato. Gli standard di sicurezza qui sono molto alti, tutti i collaudi hanno dato esiti importantissimi, le ditte artigiane che hanno lavorato con noi, la nuova metallurgica di Ascoli, la Cosmet di Teramo, hanno davvero curato bellezza e sicurezza". Un disegno molto particolare, quello del ponte, con uno stile che vuole comunicare qualcosa.

"Abbiamo immaginato le ali di una farfalla che si posa sulle due città, l’arcata centrale è lunga 55 metri, c’è la possibilità di cambiare il colore delle luci anche per dare un segnale nei giorni importanti, me lo immagino rosso per la giornata contro la violenza alle donne, rosa per l’8 marzo e così via. E poi, lo abbiamo pensato largo sei metri, una struttura unica, per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e due corsie per le passeggiate a piedi o in bicicletta. Il tutto riuscendo anche a contenere i costi, ponti così costano anche 2 mila e 500 euro al metro quadrato, nei ne abbiamo spesi 800 euro al metro quadrato, riuscendo a non abbassare la qualità dei materiali e del disegno. Quello che ci interessava era enfatizzare gli elementi architettonici, dare un segnale preciso che fosse il simbolo del legame tra Fermo e Porto San Giorgio che forse si comincia a costruire proprio da qui. Oggi siamo contenti di non aver mollato, in qualche modo siamo dentro questa storia e sabato finalmente apriremo. Sarà una giornata di festa vera".

Angelica Malvatani