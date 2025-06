’Il Ponte Odv’: le nomine: "Al servizio dei bisognosi"

Conta quasi 40 anni di storia e di solidarietà l’associazione ’Il Ponte Odv’, volontari che gestiscono la mensa sociale e il guardaroba per chi ha poco. Durante l’assemblea dei soci ha eletto i nuovi membri del Consiglio direttivo nelle persone di Silvano Gallucci, Paolo Antolini, Laura Galeffi, Enrico Facciaroni e Roberta Kurti. Il nuovo consiglio direttivo a sua volta ha riconfermato quale presidente Silvano Gallucci e ha eletto vice presidente Roberta Kurti. Il presidente ha ringraziato i consiglieri per la fiducia che hanno voluto esprimergli. Ha espresso un particolare ringraziamento a tutti i volontari che rappresentano il vero patrimonio della realtà associativa. L’associazione è attiva da più di 37 anni in provincia di Fermo e, in collaborazione con la Caritas Diocesana e le altre realtà che operano nel campo del sociale, è un centro di riferimento di aiuto concreto alle persone che si realizza con la distribuzione di pasti, la fornitura di borse di alimenti e il servizio docce e guardaroba. "Al servizio delle persone bisognose tutti i 365 giorni dell’anno", è il motto.