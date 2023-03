Il ponte sull’Ete Morto promosso dal Pd

È un apprezzamento bipartisan quello registrato in città sul progetto del nuovo ponte sull’Ete Morto. D’altronde, come ha anche riconosciuto il sindaco Alessio Pignotti, si tratta di un’operazione che ha preso le mosse nella precedente amministrazione quando al governo della città c’era anche il Pd. "E’ un’opera che ha visto premiato l’impegno di tutta l’amministrazione – puntualizza la segretaria locale del Pd, Loredana Marziali – a partire dall’ex sindaco Alessio Terrenzi, agli allora assessori Pd, Mirco Romanelli, Gioia Corvaro e Norberto Clementi, che ha seguito con costanza e determinazione tutto l’iter per arrivare a quest’opera e tutte le altre relative alla riqualificazione del basso bacino del Chienti. Oggi, grazie ai fondi del Pnrr che l’Europa ha messo a disposizione, questo progetto sta per diventare realtà". Una delle richieste, avanzate a suo tempo dal Pd, era stata quella di pensare, ovviamente, alla funzionalità idraulica, "ma che il ponte diventasse un’opera architettonicamente qualificante, per dare dignità a quello che è l’ingresso principale di Casette d’Ete e della città. Dobbiamo riconoscere che Vincenzo Marzialetti e i tecnici del Genio Civile che hanno redatto il progetto hanno colto l’obiettivo. Siamo molto soddisfatti per un risultato – conclude la Marziali – di grande utilità per la cittadinanza".