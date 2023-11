L’Amministrazione comunale ha deciso di predisporre misure atte al sostegno delle persone anziane o con difficoltà motorie o psichiche residenti nel Comune di Sant’Elpidio a Mare e già in carico al servizio Sad o segnalati da altri Servizi socio- sanitari. Nello specifico è stato realizzato un progetto destinato ai soggetti che a causa della situazione di grave fragilità, di solitudine, isolamento, scarsi o inesistenti mezzi di sostegno economico, necessitano della presenza quotidiana di rapporti di vicinanza da rafforzare anche con l’erogazione di pasti a domicilio. Il Servizio verrà attivato grazie alla collaborazione dell’Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani”- Sede di Sant’Elpidio a Mare (“Ezio Tarantelli”) indirizzo Enogastronomia con un progetto didattico denominato “Il Porta a Porta della solidarietà:Delivery dell’Urbani a Sant’Elpidio a mare” . L’Associazione di volontariato Auser si occuperà della distribuzione dei pasti caldi nei giorni di martedi e venerdì grazie ad un contenitore coibentato per il trasporto a temperatura. Un Operatore socio sanitario, inoltre, accompagnerà l’autista per la consegna. "Il servizio – spiega il Sindaco Alessio Pignotti - è finalizzato a: contrastare l’isolamento e la grave emarginazione sociale, promuovere l’inclusione sociale, orientare e inviare i destinatari verso i servizi preposti istituzionali e informali, mantenere il grado di autonomia e prevenire l’eventuale cronicizzazione dello stato di isolamento". "Lo scopo – aggiunge l’Assessore ai Servizi Sociali Roberto Greci - è migliorare costantemente le condizioni di vita e attivare servizi preposti ad affrontare eventuali nuove necessità, assicurare la fornitura di due pasti settimanali in grado di soddisfare le necessità alimentari individuali anche con l’accordo dei medici di famiglia qualora i soggetti siano affetti da problematiche sanitarie rilevanti a livello alimentare".

Il periodo in cui sarà erogato questo servizio andrà dal 7 novembre 2023 al 31 maggio 2024 per circa 60 giorni totali. Sono esclusi i periodi festa e mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per organizzazione della preparazione dei cibi che avvengono all’interno dell’Istituto scolastico Carlo Urbani e preparati dagli scolari stessi.