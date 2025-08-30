"Il porto va salvato. Serve una visione"

Confronto senza acuti
30 ago 2025
SILVIO SEBASTIANI
"Poche vicende raccontano meglio del porto la miopia della politica locale". E’ il severo assunto che Luca Romanelli, ex assessore...

Una veduta aerea del porto

"Poche vicende raccontano meglio del porto la miopia della politica locale". E’ il severo assunto che Luca Romanelli, ex assessore ed ex presidente dell’associazione Carducci pone sulla travagliata storia del porto la cui gestioni proprio in questi giorni è stato dichiarata fallita. Romanelli ricorda che il porto fu costruito negli anni ’80 con la prospettiva di diventare volano di sviluppo, un sogno però che si inabissò in un tentativo di speculazione edilizia da oltre centomila metri cubi. Ne derivò il fallimento della società Approdo e da allora la struttura è scivolata nell’oblio. Mancanza di manutenzione, assenza di un modello gestionale, il recente fallimento della Marina srl. Il rischio è concreto: trasformare un’infrastruttura strategica in un rudere incompiuto, simbolo di degrado. Va riconosciuto alla giunta Vesprini il coraggio di aver ripreso in mano la gestione, ma quale direzione prendere adesso? Cercare l’ennesimo amico palazzinaro, oppure provare a rovesciare la crisi in opportunità? Il futuro del porto non può più poggiare sulla sola rendita immobiliare. Non è un club esclusivo, ma l’abbraccio di un territorio al mare. Servono trasparenza nei processi, coinvolgimento delle forze locali, di Regione e provincia".

