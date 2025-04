Il pranzo associativo per ricordare. Roberto Straccia

Una realtà custode del senso dell’amore che mai muore. Questo il valore umano tramutato in forza, dell’associazione con sede a Moresco, ‘In cammino con Roberto Straccia’ riunitasi domenica per il consueto appuntamento annuale del pranzo sociale. In costante crescita di iscritti, l’associazione venne fondata nel 2014, in onore di Roberto Straccia, lo studente di Moresco che scomparve misteriosamente da Pescara, sua città di studi, nel dicembre del 2010, per poi essere ritrovato senza vita sul litorale di Bari nel gennaio del 2011. Un dolore immenso la sua scomparsa, come immensa è l’amarezza della famiglia per l’odissea giudiziaria lunga 14 anni e ancora sorda alla verità sulle cause di morte di Roberto. Più grande e più immenso, è però l’amore dei familiari e degli amici di Roberto, che insieme hanno costituito l’associazione e insieme la rendono forte nel nome di lui e della verità di cui Roberto è custode. In questa logica di sentimenti, al pranzo associativo annuale della domenica delle Palme, hanno partecipato tantissime persone. Tra i presenti, anche i sindaci Massimiliano Splendiani di Moresco (dove la famiglia Straccia risiede) e Luca Pezzani di Petritoli (paese frequentatissimo da Roberto per motivi legati al calcio e per legami fraterni con tanti giovani petritolesi). La conviviale tenutasi al ristorante Villa Montotto, è stata animata da ricordi, momenti di divertimento e bilanci. Anche quest’anno non è mancata la tradizionale pesca di beneficienza, svoltasi durante il pranzo. Oltre alle iniziative e agli obiettivi raggiunti nel 2024, l’associazione ha presentato la progettualità per l’anno in corso. "Ci siamo lasciati con l’entusiasmo rinnovato grazie ai tanti progetti dedicati a Roberto – si legge nel post della pagina facebook dell’associazione – che ci vedranno protagonisti nei prossimi mesi a Moresco e a Petritoli".

Paola Pieragostini