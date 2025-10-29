Il pranzo sociale piace ai residenti: "Diventi punto fisso"

L’idea del ‘Pranzo sociale’ piace ai residenti di Massa Fermana, si valuta l’idea di farlo divenire un evento da riproporre con una certa frequenza senza limitarsi ad un solo appuntamento annuale. Alla fine di settembre l’associazione culturale ‘Per una Massa Comune’ dando seguito ad una campagna nazionale lanciata dal Ministro all’agricoltura Francesco Lollobrigida, e insieme al sindaco Gilberto Caraceni, ha organizzato un ‘Pranzo Sociale’ in piazza Garibaldi. Un pranzo a più mani, che ha coinvolto le famiglie dell’associazione e alcuni residenti. "Avevamo letto l’idea del Ministro Lollobrigida che voleva candidare la cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Unesco – spiega Sergio Ramadori, presidente dell’associazione -. L’iniziativa ci era piaciuta, e dopo un breve confronto con il sindaco Gilberto Caraceni, che è stato subito entusiasta è stato lanciato il progetto ‘Pranzo della Domenica’. Infatti, il pranzo della domenica è l’occasione di ritrovo di tutta la famiglia, un momento di condivisione che fa parte del patrimonio culturale italiano. Anche noi abbiamo voluto dare il nostro contributo. Ogni famiglia ha portato un piatto, abbiamo apparecchiato un tavolo e delle sedie in piazza, ci siamo seduti e abbiamo pranzato insieme parlando e scherzando. E’ stato momento molto piacevole. L’idea è stata molto apprezzata, tanto che alcuni residenti ci hanno chiesta di riproporla con una certa frequenza senza aspettare una data particolare. Con l’Amministrazione stiamo valutando un calendario e magari una forma itinerante". a.c.