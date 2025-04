Il precetto pasquale interforze

In vista delle imminenti festività pasquali, nella mattinata di ieri si è svolta una cerimonia nel Duomo di Fermo, dedicata al tradizionale precetto pasquale interforze. L’evento ha riunito le autorità civili e militari fermane, con la presenza dei vertici di tutte le forze armate e delle forze dell’ordine, accompagnati da una cospicua rappresentanza di uomini e donne in uniforme.

Presente altresì il Procuratore della Repubblica di Fermo Raffaele Iannella, la direttrice della Casa di Reclusione Serena Stoico, e la presidente della Commissione pari opportunità del Consiglio regionale, Maria Lina Vitturini. L’incontro, organizzato dal Comando provinciale dei Carabinieri, è stato officiato dall’arcivescovo Rocco Pennacchio, coadiuvato dal cappellano dell’Arma per le Marche, don Pierluigi Plata e dal cappellano della polizia, don Adam Baransky.

Nel Duomo, in una bella cornice di uniformi dai diversi colori, gli officianti hanno messo in evidenza l’importanza del mistero pasquale nella vita di ogni credente e nella comunità ecclesiale. Nella sua omelia, l’arcivescovo ha riflettuto sulla particolare missione cui è chiamato chi indossa l’uniforme, missione orientata a garantire il rispetto delle leggi ma anche a servire la comunità con autentico spirito di servizio e di giustizia, servizio che in numerose occasioni ha comportato anche il sacrificio supremo della propria vita a tutela del bene comune.