Il prefetto a Massa Fermana

Proseguono le visite istituzionali del Prefetto di Fermo Michele Rocchegiani sul territorio, nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco di Massa Fermana Gilberto Caracenti, che lo ha accompagnato a conoscere il Distretto del cappello. Una mattinata alla scoperta del piccolo centro dell’entroterra iniziata presso il municipio con una visita alla pinacoteca, al centro storico, al Museo delle bici da lavoro per poi raggiungere una delle aziende storiche nella produzione di cappelli del Distretto, dove il Prefetto ha potuto scoprire tutte le fasi di lavorazione dalla materia prima al prodotto finito. "È stata una bella occasione per confrontarci, far conoscere il territorio nelle sue eccellenze – spiega Gilberto Caraceni – i progetti in cui siamo impegnati per rilanciare il territorio; ma anche le sue difficoltà".

Fra i temi discussi la necessità di sostenere il tessuto produttivo perché solo attraverso il lavoro si può evitare lo spopolamento dei borghi; creare servizi adatti e soprattutto vicini alla popolazione più anziana che spesso per un controllo medico è costretta a spostarsi anche fuori provincia; infine la viabilità, la qualità della vita di chi abita nell’entroterra e anche il sistema economico e produttivo locale.

a. c.