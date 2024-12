Il prefetto accolto dalla municipale

Il prefetto Edoardo D’Alascio è giunto oggi a Porto San Giorgio per la consegna degli attestati agli agenti di Polizia locale che hanno concluso il percorso formativo sulla prevenzione dei conflitti e la gestione in sicurezza delle situazioni critiche in ambito lavorativo. Il sindaco Valerio Vesprini lo ha accolto stamane in teatro alle 10 insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale (l’assessore alla Sicurezza Marco Tombolini, il presidente del Consiglio Fabio Bragagnolo e il consigliere Valeria Fermani). Sul palco sono poi intervenuti anche i rappresentanti dei Comandi di Porto San Giorgio, Montegranaro e Servigliano insieme ai rispettivi sindaci Endrio Ubaldi e Marco Rotoni. Il prefetto ha elogiato le amministrazioni per l’attenzione rivolta alla sicurezza e alla prevenzione, sia degli operatori che dei cittadini, concretizzatasi anche con l’investimento sul personale. Ha poi ricordato le vittime della strage di Calenzano.