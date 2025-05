Il prefetto consegna il libro del cordoglio

Parole e pensieri, ricordi e gratitudine, c’era tutto questo nel libro del cordoglio che ieri il Prefetto di Fermo, Edoardo D’Alascio, ha consegnato, all’Arcivescovo Rocco Pennacchio. Il registro delle condoglianze è stato aperto in Prefettura a seguito della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta lo scorso 21 aprile. Come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, durante i cinque giorni di lutto nazionale proclamati in occasione della morte del Santo Padre e fino al giorno dei funerali, il registro è rimasto a disposizione di tutti i cittadini che hanno voluto manifestare il proprio cordoglio. Oltre al registro aperto presso l’Ufficio Territoriale del Governo, il Prefetto ha consegnato al Vescovo anche i messaggi di cordoglio espressi dal personale sanitario e dai ricoverati dell’ospedale civile Murri e dai detenuti presso la Casa Circondariale del capoluogo che hanno avuto modo di ribadire: "E’ stato un Papa giusto, con un pensiero per i detenuti. Era grande proprio perché umili, aveva tutto e non aveva bisogno di niente. Gli abbiamo voluto bene, anche quelli tra noi che non sono di religione cattolica". Numerose sono state le manifestazioni d’affetto nei confronti del Pontefice attraverso sentiti messaggi di cordoglio o semplicemente firmando il registro. Al termine dell’incontro, monsignor Pennacchio ha espresso apprezzamento al Prefetto per la lodevole iniziativa.