Il prefetto d’Alascio ha le idee chiare: "Siamo tutti al servizio dei cittadini"

"Dopo anni di intensa attività di funzionario al ministero dell’interno, per me è un onore essere stato nominato prefetto di Fermo. Sono qui per fare, pertanto il mio primo impegno sarà nel rispetto di chi ha bisogno dell’istituzioni. Chi occupa un ruolo nello Stato deve operare per fare il meglio per la società". Ha esordito così, ieri pomeriggio, nella sua presentazione il nuovo prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio e, dai concetti espressi, ha dato la sensazione di avere tutti i tratti distintivi del personaggio destinato a lasciare un segno importante sul territorio. Preparato a 360 gradi a livello professionale, il nuovo prefetto ha iniziato la sua carriera con i mondiali di Italia 90 a Roma, proseguita con alcuni commissariamenti anche in Campania, e poi, prima di Fermo, all’Ufficio legislativo dove ha operato nelle nuove disposizioni prima per Caivano e poi contro la violenza di genere. Il suo motto è chiaro: "Sono un servitore delle istituzioni e quindi dei cittadini". D’Alascio ha dichiarato di essere felice di essere stato assegnato a Fermo: "Ci sono realtà più grandi, ma l’aspetto qualitativo non ha differenze a livello provinciale. Arrivo da Salerno, provincia molto vasta e con grandi differenze territoriali ma l’osmosi interna è da sempre necessaria. Il prefetto su questo deve agire, deve essere la voce di tutti".

Poi ha illustrato i suoi obiettivi che arrivano anche dalle informazioni a livello centrale. Tra questi anche il nodo del nuovo ospedale finito da tempo nel mirino dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione: "Conosco bene la questione e sono qui per occuparmene, farò tutto quello che sarà necessario per fare chiarezza su quanto constatato dall’Anac". L’Anac nel corso di una sua ispezione aveva rilevato una considerevole lievitazione dei costi, i tempi eccessivi per la procedura di gara, l’uso improprio delle varianti, l’inadeguato livello di progettazione e il rifacimento del progetto camuffato da perizia di variante. D’Alascio ha fatto capire di avere già un programma di potenziamento da portare avanti: "Arriveranno altri funzionari in prefettura, una struttura che grazie ai miei collaboratori ha già un alto grado di efficienza. Non tralascerò neanche la questura con la quale questo ufficio governativo opera da anni in sintonia". E poi le informazioni già raccolte a livello centrale su alcune criticità: "Costa e quartieri come Lido Tre Archi saranno al centro dell’attenzione, sono questioni conosciute anche a livello centrale, non solo nelle Marche". Il nuovo prefetto conosce anche la diatriba sulla Compagnia di Montegiorgio: "Voglio analizzare il fascicolo e farmi una idea mia della questione. Non parto con pregiudizi, anche se terrò conto delle ragioni altrui. Per cui valuterò tesi e antitesi per poi raggiungere la sintesi". Ma da Roma, dove D’Alascio ha molti contatti costruiti negli anni, gli hanno dato anche dei feedback positivi: "Questa è una terra ricca, sana e dal grande potenziale".

Una provincia con 40 comuni, tanti piccoli ma che avranno tutti lo stesso ruolo: "Non è la dimensione che cambia l’attenzione della prefettura. Ogni attività che metterò in campo servirà la coesione sociale. Questo territorio è ricco di associazioni, di realtà attente ai bisogni dei più deboli, le incontrerò e le ascolterò. Tutti devono sapere che la mia porta è sempre aperta".

Fabio Castori