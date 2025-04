Il prefetto D’Alascio in visita alla casa museo Licini e al distretto del cappello

Il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio in visita ufficiale a Massa Fermana, Montappone e Monte Vidon Corrado. Un incontro che si è sviluppato in due direzioni: da un lato il Prefetto D’Alascio ha potuto acquisire una conoscenza diretta del tessuto sociale, economico e istituzionale del territorio, dall’altro sono stati gli amministratori dei tre comuni a segnalare alcune delle priorità della zona, fra cui molti riferimenti alla rete viaria; infatti, in più occasioni è emersa la necessità di intervenire sulle strade dei tre comuni che presentano i danni dell’usura del tempo e del transito dei mezzi, oltre e creare condizioni di disagio e pericolo per i fruitori quotidiani.

Il giro è partito dal municipio di Montappone, dove il Prefetto, ha incontrato il sindaco Mario Clementi, insieme ai dipendenti del Comune e rappresentanti dell’Amministrazione. "Dopo un primo saluto istituzionale – racconta Mario Clementi – ci siamo spostati al Museo del cappello e nella mostra del Cappellaio Pazzo, ma soprattutto il Prefetto ha apprezzato l’abilità di alcune intrecciatici di paglia che hanno spiegato come si realizzano le tracce dei cappelli di paglia".

L’incontro è proseguito a Massa Fermana, il Prefetto ha incontrato in Comune il sindaco Gilberto Caraceni, poi ha visitato la pinacoteca, il Crivelli, alcuni musei e aziende della zona. Dopo una breve pausa, la visita si è conclusa a Monte Vidon Corrado. "Abbiamo visitato la mostra dell’artista ‘Renato Paresce e les italien de Paris’ allestita presso la casa Museo di Licini – racconta Elio Vincenzi, sindaco di Monte Vidon Corrado - la sala dedicata al dittico di Emilio Isgrò, ha incontrato una delegazione di imprenditori del territorio, che hanno espresso le loro necessità. Poi abbiamo concluso la visita sul terrazzo belvedere che ci consente uno sguardo del nostro suggestivo paesaggio. E’ stato un confronto molto produttivo".

Alessio Carassai