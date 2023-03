Il prefetto in visita, il sindaco mostra progetti e lavori

"E’ importante coltivare i rapporti umani, ci permette di mantenere la conoscenza storica e far crescere il territorio". Questo uno dei pensieri con cui il Prefetto di Fermo Michele Rocchegiani, in visita ufficiale per la prima volta nel Comune di Torre San Patrizio, ha condiviso con la Giunta. Il Prefetto è arrivato intorno alle 10 di ieri accolto dal sindaco Luca Leoni e dagli assessori Fabio Di Pietro e Angela Mattei oltre che da una rappresentanza dei carabinieri e della polizia locale. Approfittando della bella giornata il terrazzo belvedere è stato sfruttato per osservare la posizione geografica del paese, e dopo una breve vista nella chiesa del Santissimo Salvatore, l’ospite è stato accolto nella sala consiliare dove ha ricevuto in dono il libro ‘La nostra casa sull’Adriatico’. Il sindaco Leoni, con il sostegno della sua Giunta, ha offerto una precisa ricostruzione storica del territorio e della comunità di Torre San Patrizio, illustrando anche alcuni dei progetti che stanno interessando il paese: miglioramenti strutturali e degli impianti del municipio; una variante al Piano regolatore; un intervento di consolidamento e miglioramento del cimitero storico per 160.000 euro; tramite i finanziamenti del sisma 1.368.000 euro per il convento di San Francesco e ulteriori 304.000 euro per la chiesa di San Francesco, e un progetto di ammodernamento per il parco di Villa Zara. Un modo molto semplice e funzionale per confrontarsi sulle necessità del territorio. "Ho avuto modo di incontrare già in varie occasioni tutti sindaci - commenta il Prefetto Rocchegiani – ma trovo che sia importante guardarsi negli occhi e coltivare i rapporti umani, questo ci permette di affrontare in maniera più autentica i problemi e trovare le soluzioni. Le Marche agevola questo rapporto di confronto, nelle prossime settimane proseguirò le visite in tutta la Provincia".

Alessio Carassai