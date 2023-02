Il prefetto ospite in Comune

Visita istituzionale del prefetto di Fermo, Michele Rocchegiani in Comune. Il prefetto è stato accolto dal sindaco, Nazareno Franchellucci, e dall’assessore alla sicurezza, Vitaliano Romitelli e nel corso dell’incontro sono state affrontate alcune delle questioni più rilevanti che riguardano la città. Tra queste, ordine e sicurezza pubblica in primis, ma hanno ragionato insieme sulla programmazione degli interventi di valorizzazione del territorio oltre che sulle prospettive future di sviluppo della città. Rocchegiani ha evidenziato l’importanza del dialogo e della collaborazione tra istituzioni, trovando piena disponibilità nei suoi interlocutori, concordi nel ritenere che questa è la condizione indispensabile per raggiungere l’obiettivo primario di garantire una migliore vivibilità, operando nella prospettiva della sicurezza partecipata.