Il prefetto riceve l’attrice Sonia. Bergamasco

Una donna di successo, a raccontare ai giovani una vita vissuta nel mondo dell’arte e della cultura. Il Prefetto di Fermo Edoardo D’Alascio ha ospitato, presso il Palazzo del Governo, Sonia Bergamasco, celebre attrice, regista e poetessa italiana, in un incontro con una delegazione di studenti delle quinte classi dell’Iti Montani, accompagnati dalla dirigente scolastica Stefania Scatasta. L’evento rientra nell’alveo della rassegna "Le donne si raccontano", iniziative culturali promosse dallo stesso Prefetto, nell’ambito del Tavolo sulla Legalità, mirate a stimolare il dialogo tra giovani studenti e donne di spicco del panorama artistico, culturale, sportivo e giornalistico italiano, volti noti in cui le giovani generazioni possano identificarsi. Il prefetto, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di costruire un dialogo aperto tra i giovani e le istituzioni, incoraggiando gli studenti a essere attivi nella loro comunità e ad esprimere le proprie idee e le proprie passioni. La dirigente scolastica ha offerto una panoramica sulle attività dell’istituto da lei diretto, con particolare riguardo ai progetti formativi. Sonia Bergamasco, in città per uno spettacolo al teatro, rispondendo ad alcune domande poste dal Prefetto, ha condiviso con gli studenti la sua esperienza nel mondo dell’arte e della cultura ed il modo di coniugare la stessa con le esigenze familiari. L’attrice ha offerto preziosi spunti di riflessione su temi quali la creatività, il ruolo dell’arte nella società contemporanea, evidenziando l’importanza che le giovani generazioni possano frequentare i teatri non solo come spettatori, ma anche come interpreti di opere teatrali, al fine di favorire lo sviluppo della loro creatività. Gli studenti hanno partecipato attivamente all’incontro, ponendo domande ed interagendo con l’attrice, che ha risposto con entusiasmo e disponibilità.