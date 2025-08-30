Il Premio. Adriatico a Savino Maré

Lo scrittore e attore Savino Marè riceve il Premio Adriatico, madrina dell’evento la presidente Commissione Pari Opportunità, Maria Lina Vitturini, ospite d’onore il Console Onorario della Repubblica di Moldova Roberto Galanti. Dopo le ultime brillanti edizioni svoltesi a Termoli, Manfredonia, Pergola, Montegiorgio sarà la città di Fossacesia (in Abruzzo) ad ospitare la settima edizione del Premio Adriatico 2025, il prossimo ottobre. Promosso dall’associazione culturale IrdiDestinazionaArte e giunto alla sua sesta edizione, il Premio Adriatico un mare che unisce è presieduto dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone e coordinato a livello regionale dall’artista Carlo Gentili. In particolare, vengono premiate personalità operative in ambito sociale, sportivo, poetico, associativo, musicale, giornalistico, culturale che promuovono brillantemente lo "stile" e la professionalità italiani a livello internazionale. Con Marè riceveranno il premio tra gli altri Roberta Cocci Grifoni, Roberto Ferretti, Gian Luca Gregori, Rossano Corradetti Perpenti, Caterina Pierangeli. Sono riconoscimenti a personalità delle varie regioni italiane e nazioni che si affacciano sul mare Adriatico o che hanno costruito ponti e legami con le stesse ma, in ogni caso, che eccellono nel campo della poesia, teatro, giornalismo, arte, politica, sociale, sport, saggistica, musica, imprenditoria, scuola, narrativa, previsto anche un premio alla memoria. Per Marè, cavaliere al merito della Repubblica per le sue attività sociali e culturali, il premio come promotore della pace con l’associazione nazionale vittime civili di guerra e per il suo impegno di scrittore, poeta, attore e fotografo.