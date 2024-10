Il premio ‘Adriatico’ sbarca a Montegiorgio

E’ stato scelto il Teatro Domenico Alaleona di Montegiorgio per ospitare la sesta edizione del premio ‘Adriatico. Un mare che unisce’, nato per far conoscere personaggi del mondo dell’arte, dello sport, dell’imprenditoria che si sono distinti nelle loro attività nelle regioni che si affacciano sul mare Adriatico dal Friuli Venezia Giulia fino alla Puglia. La cerimonia si terrà domenica 6 ottobre con inizio alle 16 e vedrà la presenza degli organizzatori ed ospiti della serata: il sindaco di Montegiorgio e presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi, la consigliera regionale Maria Lina Vitturini della Commissione pari opportunità; l’assessore alla cultura di Montegiorgio Michela Vita; Massimo Pasqualone presidente dell’associazione ‘Adriatico. Un mare che unisce’; Carlo Gentili del coordinamento regionale Marche; Tiziana Gualandi e Sandra Kruft della delegazione Emilia Romangna; Maria Basile e Simona Veresani della delegazione Abruzzo; Oscer De Lena delegazione Molise e Albania, Angela Barretta ed Elisabetta Grilli delegazione della Puglia, che spiegheranno le motivazioni e assegneranno i vari premi. In totale saranno 60 le persone insignite del prestigioso riconoscimento appartenenti a tutte le regioni adriatiche.

"Lo scorso anno la cerimonia di tenne a Pergola – racconta Michela Vita – nell’occasione venne premiato l’attore e regista dialettale Gabriele Mancini di Belmonte Piceno che invito la delegazione a visitare Montegiorgio, rimanendo colpiti dal nostro teatro. E’ nata cosi l’opportunità e la volontà di ospitare questo evento al Teatro Alaleona, noi ovviamente abbiamo subito accettato, siano onorati di ospitare un evento di questa portata, anche perché arriveranno a Montegiorgio le famiglie di tutti i premiati che si fermeranno per l’intero fine settimana. Anzi domenica con il sostegno dell’Archeoclub locale a partire dalle 11 si svolgerà una visita guidata alla scoperta dei tesori artistici e architettonici del paese. Una bella vetrina per la promozione del territorio". Fra i sessanta premiati, ci saranno anche tre montegiorgesi segnalati dall’Amministrazione: per lo sport Massimiliano Ortenzi, allenatore della M&G Yuasa Battary che quest’anno disputa il campionato di Superlega di volley; per il sociale sarà premiata la Confraternita della Misericordia per il servizio che svolge nella media Valtenna; infine per la cultura premio al poeta Luigi Finucci.

Alessio Carassai