Il premio Alberini è stato assegnato al ’La Cremeria’

Il premio Alberini dell’Accademia della cucina assegnato all’attività La Cremeria. Il Consiglio di presidenza dell’Accademia Italiana della Cucina ha deciso di assegnare il premio Massimo Alberini 2025 all’attività sangiorgese "La Cremeria". La decisione è arrivata a seguito della proposta avanzata dalla delegazione di Fermo presieduta da Fabio Torresi. Ha ritenuto l’attività meritevole per la riproposizione della storica torta San Giorgio e dell’amandovolo-gelato. Il premio verrà consegnato ai proprietari in una cerimonia legata ai riconoscimenti annuali che si terrà a Villa Bonaparte la prossima estate. L’assessore al Turismo e Commercio Giampiero Marcattili esprime "le più sentite congratulazioni per il premio ottenuto. Il lavoro artigiano e il commercio locale sono rappresentati da eccellenze che frequentemente incassano riconoscimenti di rilievo nazionale e internazionale. Investire nella qualità e nell’innovazione risulta essenziale per promuovere i prodotti locali".