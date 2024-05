Il premio Bresson consegnato al regista. Eugène Green

Pianegonda conferma la sua presenza alle più prestigiose Mostre d’arte cinematografiche internazionali. Nei giorni scorsi il brand ha avuto l’onore di creare e consegnare lo speciale Premio Robert Bresson 2024, consegnato al regista Eugène Green presso l’Italian Pavilion durante il Festival del Cinema di Cannes. La Fondazione ente dello spettacolo con il patrocinio del Dicastero per la cultura e del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, hanno conferito il premio al regista, giunto alla sua 25° edizione, con una cerimonia durante la quale Pianegonda ha consegnato l’esclusiva targa disegnata, realizzata e donata per l’importante riconoscimento. "Siamo onorati di aver realizzato, anche quest’anno, questo premio così importante – commenta Lanfranco Beleggia, Presidente del gruppo Bros Manifatture -. Pianegonda è impegnata a sostenere il mondo dell’arte e della cultura, l’obiettivo promuovere la creatività profondamente radicata nella culturale italiano".

a.c.